Amatrice Rieti, Gardini sorride: «Se penso che tre domeniche fa eravamo a -5, questo spareggio è oro»

RIETI - «Se penso che fino a tre domeniche fa eravamo a -5, andarsi a giocare la serie D nello spareggio è un qualcosa di straordinario che siamo riusciti a fare». Aldo Gardini, tecnico dell'Amatrice Rieti non è uno che si nasconde e pure stavolta, al termine della gara vinta 3-0 contro l'Aurelia Antica Aurelio, non dimentica il cammino delle ultime settimane esaltando i risultati ottenuti dai suoi giocatori nell'ultimo mese.

«Ritrovarsi da -5 a pari punti con la W3 Maccarese - prosegue Gardini - in pochi lo avrebbero immaginato, ma noi nello spogliatoio ce lo siamo sempre detti: facciamo il nostro, vinciamole tutte, poi tireremo le somme a prescindere da quello che faranno gli altri. Questa mentalità ha pagato e, unitamente a un pizzico di buona sorte, che nella vita non guasta mai, oggi ci ritroviamo nella condizione migliore tra tutte quelle possibili».

Nell'ultima sfida della regular season, l'Amatrice Rieti non ha disatteso le aspettative della vigilia, mentre dagli altri campi arrivavano notizie delle vittorie sia della W3 Maccarese, che del Montespaccato - quest'ultimo in vetta per 20' fino a quando Damiani e Rossi non hanno alzato i giri del motore - e il 3-0 finale non è altro che la risultante di una partita giocata, dominata nella parte centrale e gestita nel finale.

«Siamo partiti bene - conclude Gardini - e una volta sbloccata con Patrizio (De Fato, ndr), tutto è stato ancora più agevole: contento per Daniel Rossi che ha raggiunto un altro record personale (100 gol in tre campionati di fila) e per Alessandro che ha ritrovato il gol dopo i quattro turni di squalifica.

Un plauso ai nostri tifosi che ci hanno incitato dal primo al 95': ora testa allo spareggio di domenica prossima cercando di prepararla, come sempre, con dovizia di precisione nei particolari».