Passo Corese battuta 1-3 dal Valle del Salto retrocede in Seconda. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Epilogo amaro per Passo Corese che al Di Tommaso cade contro Valle del Salto (1-3 il finale) nell’ultima giornata del girone B di Prima categoria. I coresini, in virtù della contemporanea vittoria della Brictense contro Ginestra, retrocedono in Seconda categoria.

Sarà proprio la Brictense l’avversario dell’Alba Cittareale nei playout. Valle del Salto chiude la stagione al sesto posto con 49 punti: la migliore tra le squadre reatine.

Il primo tempo

Dopo un tiro a lato di Confaloni per i padroni di casa, c’è subito un brivido sul ribaltamento di fronte con Dirdala che calcia da buona posizione ma non inquadra la porta coresina. Al quarto d’ora Confaloni tira a giro con la palla che va fuori di poco. È ancora Passo Corese che ci prova con Fabrizio il quale alla mezz’ora manda alto di un soffio. Rispondono gli ospiti al 35’ con Gallina: il suo tiro è potente ma va a lato.

Stessa sorte cinque minuti più tardi per la conclusione di Antonio Anselmi.

La ripresa

Passo Corese stringe i tempi visti anche gli aggiornamenti sul risultato della Brictense e al primo minuto Alessandroni da centro area calcia a rete ma il portiere Fegatilli compie una prodezza negando la gioia del gol. Passa un minuto e Alessandroni approfitta di un errato disimpegno della difesa ospite e dalla sinistra trova l’angolo opposto per l’1-0 coresino. La reazione degli ospiti non si fa attendere: al 50’ Caldarelli dal limite lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. Al 60’ il neo-entrato Marco Anselmi firma il pareggio con un gran gol: palla tagliata di Caldarelli con l’attaccante ospite che calcia di prima intenzione; la palla colpisce l’interno della traversa e finisce in rete per l’1-1. Passo Corese si riversa in avanti nel disperato tentativo di trovare il gol che permetterebbe di andare ancora agli spareggi, così facendo si espone però alle ripartenze ospiti che al 65’ colpiscono con Creazzo, che servito in area calcia a giro indovinando l’angolo alla sinistra di Mattei per il 2-1 Valle del Salto. Nell’occasione proteste coresine per una presunta posizione irregolare ad inizio azione dell’autore del gol Passo Corese si riversa in avanti e ci prova ancora con Alessandroni che tira ma trova ancora la parata di un sicuro Fegatilli. Tre minuti più tardi sull’ennesima ripartenza ospite è ancora Marco Anselmi a sfiorare la rete calciando a giro dal limite. Grande chance al 75’ per i padroni di casa con Giordano che da buona posizione non inquadra lo specchio della porta e manda alto. A dieci minuti dal termine da azione d’angolo Antonio Anselmi raccogliendo l’assist di Marco Anselmi calcia di destro al volo trovando il definitivo 3-1.

Le dichiarazioni post-gara

Fabrizio Vollera, presidente Passo Corese: «C’è ovviamente dispiacere per l’epilogo di una stagione disgraziata. Purtroppo dopo un inizio campionato discreto, una serie di circostanze poco fortunate ed errori, non siamo più riusciti a realizzare quello che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Purtroppo il calcio è anche questo. Riguardo la partita di oggi, dico che ci abbiamo provato, ma non è certo questa la gara dove magari possiamo recriminare».

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Parto con un pensiero per Passo Corese alla cui società auguro il meglio per il futuro: non è mai facile condannare all’ultima giornata una squadra alla retrocessione. Ai miei ragazzi posso solo dire bravi per quello che hanno fatto nell’intera stagione, onorando il campionato fino alla fine. Oggi ho schierato molti giovani che nell’arco del campionato hanno avuto meno spazio e si sono fatti trovare pronti. Questo getta le basi per progetti futuri e per ambizioni che vorremmo avere già dalla prossima stagione».

Il tabellino

Passo Corese: Mattei, Merzetti (70’ Mazurczyk), Mechelli, Giordano, Cipriani (70’ Valenti), Strazzieri (54’ Salvatori), Fabrizio (85’ Arifaj), Pasquini (76’ Tosti), Alessandroni, Confaloni, Lecci. A disp. Amori, Costantini, Banci, Martellucci. All. Pasquini

Valle del Salto: Fegatilli, De Sanctis F., Maceroni, Di Giovanni E. (64’ De Troia), Gallina (66’ Ndoja), Di Giovanni S. (53’ Anselmi M.), Caldarelli, Anselmi A., Dirdala (78’ De Sanctis A.), Creazzo, Proia (68’ Gatto). A disp. Salustri, Ranieri, Domenici, Orlandi. All. Senneca

Arbitro: Valerio Verona di Civitavecchia

Marcatori: 47’ Alessandroni (P), 60’ Anselmi M., 65’ Creazzo, 80’ Anselmi A. (V)

Note: ammoniti Mechelli, Fabrizio, Pasquini (P), Di Giovanni E, (V), angoli 2-5