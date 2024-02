GIOVE Riasfaltato e messo in sicurezza il tratto della provinciale Porchiano-Attigliano. Un intervento a cura della Provincia di Terni sulla direttrice preferenziale di collegamento fra Porchiano del Monte, Attigliano e l’autostrada. Fra le opere realizzate, la bitumatura e risagomatura della strada, la ricostituzione delle cunette in un tratto precedentemente sterrato di circa 800 metri - dall’intersezione con la Sp 31 di Giove al chilometro 8+000 - che ha elevato il livello di sicurezza.



Con un investimento di 180mila euro di fondi delle Aree Interne infatti, oltre alle pavimentazioni, sono state migliorate le barriere di protezione ed è stata rifatta completamente la segnaletica verticale e orizzontale. Migliorie anche al ponticello di attraversamento di un fosso lungo la strada. I lavori hanno consentito il recupero delle originali quote stradali e il ripristino delle normali condizioni di percorribilità e sicurezza.

