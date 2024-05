Torri in Sabina e Borgorose chiudono il campionato con un pari: 1-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI – Nell’ultima giornata del campionato di Seconda categoria il Torri in Sabina ospita al campo Luchetti il Borgorose 2014 nella classica gara di fine stagione in cui la posta in palio ha un valore relativo ai fini della classifica di ambedue le squadre.

Alla fine il risultato è di 1-1 con i padroni di casa che dal 42’ del primo tempo giocano in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Francescangeli.

Il primo tempo

Il Borgorose prova il tiro dopo due minuti di gioco con un’azione in velocità di Romani ed il pallone che finisce di poco a lato; replica il Torri al 5’ con uno spunto di Latini che conquista un calcio d’angolo. Ancora Romani ci riprova al 12’ con una conclusione al volo che sorvola la traversa ed al 15’ è Sidori ad impegnare Polidoro in una parata a terra.

Al 17’ finisce alto un tentativo di Borriello ed al 23’ Romani lascia partire un tiro in diagonale controllato da Francescangeli. Ancora Borriello al 24’ impegna Polidoro e la gara continua su azioni altalenanti da una parte e dall’altra senza particolari emozioni. La svolta arriva al 27’ quando il giovane arbitro Cappella assegna al Borgorose un calcio di rigore (contestato dai padroni di casa) per un fallo in area su Ottaviani: dal dischetto realizza Di Giuseppe per il temporaneo 0-1. L’episodio stimola comunque il Torri che aumenta il proprio ritmo ed al 30’ una punizione di Di Carlo viene respinta da Polidoro: riprende Volpi ma è ancora il portiere ospite a sventare la minaccia. Al 35’ è bravo Francescangeli ad uscire su Gallina lanciato a rete ed al 38’ termina di pochissimo a lato un forte tiro di Borriello. Occasione d’oro per il Torri al 40’ quando Tocci ha l’opportunità di pareggiare ma è ingannato da un rimbalzo e non centra la porta. Al 42’ il Torri resta in dieci per l’espulsione diretta del portiere Feliciangeli per proteste.

Il secondo tempo

La ripresa vede il Borgorose all’attacco nei minuti iniziali con due conclusioni di Stan al 2’ e di Ottaviani al 7’ mentre dall’altra parte ci prova Giorgini al 10’ ma il pallone finisce fuori. Al 16’ è bravo Recchia ad impegnare Polidoro con un forte tiro da fuori area e ci riprova al 23’ ma il pallone finisce a lato. Al 27’ arriva il pareggio del Torri con un passaggio d’oro dello stesso Recchia a favore di Borriello che non perdona ed è 1-1. Al 30’ è bravo Bernabucci ad anticipare in uscita Stan ed al 32’ grande intervento di Polidoro che respinge un insidioso tiro di Bertoldi. Ancora Bernabucci al 36’ respinge una punizione di Romani ed al 37’ Volpi sfiora la traversa in rovesciata. Al 40’ termina alta una conclusione di Susca ed al 43’ è senza esito uno scambio in area tra Romani e Gallina.

I commenti

Marco Rossi, vice allenatore Torri in Sabina

«Da parte nostra c’è stato un avvio di gara un po' sottotono ma dopo la discutibile espulsione di Francescangeli è emerso l’orgoglio del gruppo ed abbiamo mostrato carattere e forza di volontà. Non ci siamo fermati cogliendo un pareggio meritato e tutti meritano i complimenti per quanto mostrato sul campo».

Simone Magrini, dirigente Torri in Sabina

«Non è possibile che la federazione assegni a gare come questa un arbitro debuttante che non ci ha certo favorito, senza nulla togliere comunque al valore della squadra avversaria».

Roberto Ciaprini, tecnico Borgorose 2014

«Abbiamo creato molte occasioni ma alla fine se la palla non la metti dentro, la partita non la vinci! Comunque un buon pareggio in una giornata calda e contro un buon avversario».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, Di Carlo, Sidori, Tocci (29’st Zuccari), Volpi, Giorgini, Balducci (13’st Recchia, 43’st M.Latini), Bertoldi, Mazzoli (42’pt Bernabucci), Borriello, V.Latini. A dip. Boccadamo. All. Massimo Tascioni

Borgorose 2014: Polidoro, Di Lorenzo, Stan, L.D’Angeli, Xherai, D’Agostini, A.D’Angeli (21’st Fracassi), Ottaviani, Gallina, Romani, Di Giuseppe. A disp. Pietropaoli, Morelli. All. Roberto Ciaprini

Arbitro: Cappella di Rieti

Marcatori: 27’ pt rig. Di Giuseppe, 27’ st Borriello

Note: espulso 42’ pt Feliciangeli; ammoniti Di Carlo, Gallina. Angoli 2-0