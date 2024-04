Completata la ripavimentazione di via F.lli Sebastiani. Ancora incerta la data di chiusura della Sp 45 al Macelletto

RIETI - Nell’ambito dei lavori di ripavimentazione delle vie che saranno maggiormente interessate dalle variazioni del traffico necessarie alla realizzazione dei nuovi ponti del Macelletto e via Velinia, è stata completata la stesura dell’asfalto su via F.lli Sebastiani fino all’intersezione con il nuovo svincolo per la Salaria.

La Polizia Locale del Comune di Rieti precisa che la chiusura temporanea completa per il transito e la sosta dei veicoli della S.P. 45 “Rieti Contigliano Cottanello” di Fontecerro nell’area compresa tra Ponte Turano e via Pantane (esclusa), in zona Macelletto, in ottemperanza a quanto previsto e concordato con Anas, avverrà soltanto al termine dei lavori di asfaltatura delle vie previste come viabilità alternativa e quando sarà concluso il posizionamento dell’apposita segnaletica, permettendo di raggiungere in sicurezza le destinazioni desiderate.