Sorridono Fc Rieti e Poggio Mirteto. Ferazzoli: «Un ritorno da imbattuti». Pieroncini: «Valorizzati i nostri giovani»

RIETI - Poggio Mirteto e Fc Rieti si dividono la posta in palio nella gara che chiude il girone B del campionato di Promozione. Soddisfazione da entrambe le parti per l’andamento della partita e per la classifica finale. Mirtensi avanti ad inizio ripresa con Ciaccio, Tramontano risponde con la rete del definitivo 1-1. L’Fc Rieti, già campione, chiude il campionato con 68 punti, Poggio Mirteto al decimo posto con 38.

Le dichiarazioni post-gara

Fabrizio Ferazzoli, allenatore Fc Rieti 1936: «Siamo contenti di come sia andata la gara, abbiamo chiuso da imbattuti il girone di ritorno e questo obiettivo raggiunto ci rende orgogliosi. La risposta sul campo è arrivata anche oggi, con una buona prestazione nonostante l’inferiorità numerica. Non avevamo più nulla da chiedere al campionato dopo il grande risultato raggiunto la settimana scorsa. ma l’atteggiamento è stato quello giusto.

Felici di aver chiuso così un ottimo campionato in cui abbiamo avuto la meglio tra le tante altre realtà ambiziose come Monterotondo che fino alla fine è rimasta attaccata a noi».

Alessandro Pieroncini, Ds Poggio Mirteto Calcio: «Arrivare all’ultima di campionato con l’obiettivo salvezza già acquisito ci inorgoglisce e non può far altro che confermare l’ottimo lavoro fatto dalla società. Abbiamo avuto un periodo di difficoltà che ci ha messo in crisi durante l’anno ma abbiamo risposto bene e arrivare a questa gara tranquilli non può che renderci felici. Contenti della prestazione, abbiamo dato spazio a molti ragazzi giovanissimi prodotti del nostro settore giovanile, valorizzare i ragazzi del territorio è sempre stato uno dei nostri punti cardine. Ci prendiamo adesso un periodo di relax ma lavoriamo sempre in preparazione della prossima stagione».