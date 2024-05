Cantalice chiude con una goleada: 8-3 al Tor Lupara. Panfilo: «Tantissimi giovani in campo, soddisfatti»

RIETI- Il Cantalice chiude la stagione al Green Park con un netto 8-3 sul Tor Lupara ormai retrocesso in prima categoria. Al termine di una stagione complicata, i reatini raggiungono comunque quota 43 punti e settimo posto in classifica.

I padroni di casa mettono in campo tantissimi giovani e il risultato è oltre le aspettative. I sette gol riportano le firme di Rossi, Matteo Mostarda, doppietta di Agnesi, doppietta di Chelebi e Paris

La parole del presidente Franco Panfilo

«Partita di fine stagione, dove in campo c’erano tantissimi giovani. Finisce una stagione partita molto bene, poi sfortuna ed episodi l’hanno condizionata. Ad inizio stagione ambivamo al quinto posto, siamo arrivati settimi ma per come è andata la stagione siamo molto soddisfatti».