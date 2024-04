Martedì 30 Aprile 2024, 16:56

RIETI - Dalla mattina di lunedì 6 maggio riprendono i lavori di asfaltatura della Piana Reatina. Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l’Assessore alla Manutenzione e alle Frazioni Fabio Nobili: «Come promesso, terminata la stagione invernale, riparte la nuova pavimentazione stradale nella Piana Reatina. Saranno oltre 56.000 i metri quadri di asfalto che verranno stesi, per circa 10 km di strade. Riprenderemo da dove i lavori erano stati sospesi, a completamento dei 48.000 metri quadri del primo stralcio. Saranno interessate via Criano, verrà completato un tratto di via Comunali, a seguire via Velinia, via Torrente, via Porcara e via Armando Nobili. Successivamente sarà interessato anche il quartiere di Campoloniano, con un tratto di via Oreste di Fazio e via Blasetti. Dopo la metanizzazione ed i successivi lavori sulla rete APS, ci avviamo a portare a termine un lavoro che molti cittadini attendevano da anni, e con un totale di circa 104.000 metri quadri di nuovo asfalto ripristiniamo la pavimentazione e garantiamo ai cittadini di quelle zone una viabilità confortevole per gli anni a venire. La Piana Reatina è una componente di pregio del nostro territorio per il valore ambientale e per quello economico, soprattutto per la sua agricoltura di qualità, e il miglior modo che una Amministrazione ha per dimostrare la propria attenzione è realizzare opere e indirizzare investimenti, rispondendo così anche a chi in forma di associazione si propone di tutelare gli interessi di quel quadrante».