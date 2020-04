RIETI - Ufficiale: la Npc Willie Basket Rieti che milita nella Serie C silver è salva e intanto si fermano anche l'A1 e l'A2 femminile.

La Serie C

Quello che era praticamente scontato dopo la definitiva chiusura della stagione agonistica 2019-2020 decretata dalla Fip causa il perdurare dell’emergenza sanitaria, ora è ufficiale. A distanza di alcuni giorni dal definitivo stop alla stagione sportiva in corso, in una lettera inviata nella tarda serata di ieri a tutte le società del Comitato Regionale, il Presidente Fip Lazio, Francesco Martini, riassumendo le misure finora prese ha comunicato che «dal punto di vista sportivo, dopo la cristallizzazione dell'attuale stagione non saranno decretate promozioni e retrocessioni ai campionati 2020/2021». Si ripartirà dunque a settembre, con la nuova stagione agonistica dagli stessi campionati nei quali si militava quest’anno.

Rieti, coronavirus, la Fip chiude la stagione a livello regionale

Le novità nella prossima stagione

Riguardo la prossima stagione il presedente Martini ha anche anticipato per i campionati senior e soprattutto per le giovanili che ci saranno aggiustamenti e probabili novità che verranno elaborate e comunicate più avanti: su tutte i campionati per tutte le annate delle giovanili.

«Guardando alla struttura della stagione 2020/2021 - ha detto il presidente della Fip Lazio - l’obiettivo è l'organizzazione di campionati senior secondo principi di contenimento dei costi, adattamento e flessibilità in base alle proposte espresse dal movimento. Per l'attività giovanile, si considererà la possibilità dell'organizzazione di campionati per tutte le annate, approfondendo nel tempo gli obiettivi che si vogliono perseguire attraverso un'eventuale riforma delle annate di categoria».

Stop all'A1 e A2 femminile

Sempre nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia che il presidente Fip Giovanni Petrucci ha ritenuto, di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati di Serie A1 e A2 femminile.

Ultimo aggiornamento: 12:16

