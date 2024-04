Sebastiani, cresce l'attesa per i playoff: oltre mille biglietti venduti. La promozione per gli universitari

RIETI - Cresce l’attesa per il debutto della Real Sebastiani Rieti ai playoff di Serie A2. Dalla scorsa settimana la società amarantoceleste si è organizzata per la vendita dei tagliandi delle due gare che si disputeranno al PalaSojourner tra sabato 4 e lunedì 6 maggio (entrambe alle 21) con promozioni e prelazioni per gli abbonati. La città di Rieti si sta preparando a questo importante appuntamento.

Nella prima settimana di vendita sono stati circa 500 gli abbonati che hanno confermato il proprio posto per le prime due gare della serie contro Rimini. Da ieri è aperta anche la vendita libera: unendo i dati della prelazione abbonati e quelli della prima giornata di vendita libera, i biglietti venduti superano già quota 1000. L’attesa cresce e la società si augura di poter accogliere al PalaSojourner il maggior numero di tifosi reatini per questo importantissimo appuntamento: al primo anno in Serie A2 infatti la Sebastiani ha risposto alla grande sul palco conquistando il terzo posto nel proprio girone e il vantaggio del fattore campo nella prima serie.

Fattore campo che dovrà necessariamente essere confermato da una grande risposta del pubblico di fede amarantoceleste che è stato chiamato a raccolta anche dalla società nella conferenza stampa di sabato scorso.

Intanto sono diverse le richieste arrivate da Rimini per il settore ospiti. Rieti e il pubblico amarantoceleste sono chiamati a raccolta per rispondere e sostenere la squadra di coach Alessandro Rossi.

La promozione per gli universitari

La Real Sebastiani Rieti ha inoltre annunciato nella mattinata odierna una convenzione con il Polo universitario di Rieti “Sabina Universitas” che permetterà a tutti gli studenti iscritti all’Ateneo reatino di usufruire di sconti sui biglietti per gara 1 e gara 2.

I prezzi scontati

Partita singola: Curva Terminillo 6 euro; Tribuna A superiore – Tribuna B 9 euro

Gara 1+Gara 2: Curva Terminillo 10 euro; Tribuna A superiore – Tribuna B 15 euro