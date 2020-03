© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I campionati della serie C della Npc Willie Basket Rieti, della Serie D (Babadook, Npc Fara Sabina e Contigliano) e tutti i campionati regionali giovanili delle squadre reatine sono terminati questa sera alle 21.30 quando la Fip ha comunicato ufficialmente lo stop alla stagione agonistica. La Federazione Italiana Pallacanestro, dunque chiude la stagione per tutti i campionati regionali.Il Presidente Petrucci, dopo i confronti avuti in questi giorni con tutte le realtà interessate e considerata l'emergenza sanitaria, ha deciso di concludere definitivamente tutti i campionati e le attività gestite dai Comitati Regionali.Il Comunicato ufficilaleQueste le parole del presidente Gianni Petrucci comunicate a tutte le Federazioni regionali e alle Società«Egregi, nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali».