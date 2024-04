Martedì 30 Aprile 2024, 06:30

Nella quinta giornata della poule per restare nella serie C Unificata del basket maschile esiti alterni per i due quintetti dell’Agro Pontino. La New Basket Time Latina prosegue la sua galoppata vincente mentre la Fortitudio Scauri, dopo tre vittorie consecutive, si schianta contro l’invalicabile ostacolo della Cestistica Civitavecchia, rimanendo ancora invischiata nel lotto delle squadre a rischio retrocessione nella Divisione Regionale 1, la vecchia serie D.

QUI LATINA

Nessun problema per la New Basket Time Latina, allenata da Andrea Berardi, che coglie il quinto successo in altrettante gare giocate in questa seconda fase, unico team imbattuto dopo 5 giornate tra le 12 concorrenti del girone salvezza. Vittima di turno, la Scuola Basket Frosinone, liquidata con un inequivocabile 75-59. Primo quarto appannaggio dei ciociari che fuggono sul 13-20, poi Latina rimonta e sorpassa (29-28) proprio prima del riposo lungo. Ripresa senza storia: parziale di 46-31 per la New Basket Time nella seconda metà di gara. Alessandro Porfido, dopo i 44 punti segnati nel turno precedente, si “accontenta” di siglarne 16, lasciando la palma di top scorer al suo compagno e omonimo di nome Alessandro Carturan, che ne insacca 21. Terzo Alessandro in doppia cifra Pedà: per lui 10 punti.

QUI FORTITUDO

Giornata da dimenticare, invece, per la Fortitudo Scauri del tecnico Leonardo Ortenzi, che incappa in una giornata no sul parquet della Cestistica Civitavecchia, vincente con un esagerato 80-50 in una escalation dove i pontini non riescono mai a entrare in gioco: 20-12 al termine della prima frazione; doppiati (44-22) a metà gara e 30 punti sotto (64-34) dopo 30’ di gioco. Scauri era priva di Alessio Policari, ma solo Martin Baijic (21 punti) e Daniele Di Prospero (12) hanno dato un buon contributo.

LA SITUAZIONE

Dopo 5 giornate la New Basket Time Latina è virtualmente salva, perché comanda la classifica a quota 24, a braccetto con Civitavecchia. Il vantaggio sulle quart’ultime (Sora e Basket Roma hanno 14 punti a testa) è di 10 punti, quindi per le due capolista basterà vincere una delle prossime 7 partite per festeggiare la permanenza nella categoria. Più complicata, ma per ora non preoccupante, la situazione dell’atro club pontino. La Fortitudo Scauri è quarta in classifica con 18 punti (pari merito con Anzio) e ha solo 4 lunghezze di vantaggio sulla coppia Frosinone-Basket Roma. Per Scauri sarà fondamentale il derby pontino in cartello domenica prossima al Palaborrelli con Latina e poi le sfide casalinghe in programma nel girone di ritorno contro Valmontone (terz’ultima a quota 10) e Smit Rioma, fanalino di coda con zero punti.