© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Npc Cares insieme a tutte le altre società del gruppo (Npc, Npic, Npc Willie) e il Panathlon Club di Rieti comunicano che a partire da oggi, martedì 24 marzo, sarà attiva la raccolta fondi finalizzata all'acquisto di macchinari utili all'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti.La scelta dei macchinari sarà effettuata in base alle indicazioni e le richieste che daranno direttamente medici responsabili dei vari reparti in difficoltà, al fine di veicolare le donazioni raccolte.In particolare il dottor Luca Casertano (direttore direzione medica ospedaliera P.O. San Camillo De Lellis) ha segnalato la necessità di respiratori, di monitor multiparametrici e/o ventilatori meccanici e di mascherine.«Obiettivi grandi ma raggiungibili insieme. Ora tutti noi possiamo fare la differenza - si legge nella nota del club -Per le donazioni, che invitiamo cortesemente ad effettuare entro il 15 aprile stante l'attuale emergenza ed urgenza, segnaliamo di seguito l'iban dedicato alla raccolta fondi. IT88V0344014600000000346800».