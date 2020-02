Under 20

Under 18 Gold

Under 16 gold

Under 16 silver

Under 15 eccellenza

Under 14

Under 13

Femminile serie C

Under 14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vittorie pesanti e qualche sconfitta che non pregiudica il cammino delle varie compagini della Npc Willie basket Rieti, impegnate nei rispettivi campionati regionali.Due turni settimanali per i ragazzi di coach Angelucci in corsa per un piazzamento nei playoff e due sconfitte. La prima a Latina dove la formazione Reatina si è presentata rimaneggiatissima (solo in sei elementi compreso il rientrante Marcetic dopo un lungo infortunio). Ai ragazzi di Angelucci non basta un monumentale Milos Vujanac da 47 punti e sfiorano soltanto l’impresa perdendo di un punto dopo una rimonta entusiasmante. Nella successiva gara a Contigliano contro Frascati sconfitta dopo un avvio tutto di marca ospite e la successiva rimonta non portata a compimento malgrado i 28 punti di Fornara.New Bk Time Latina 91 - Npc Willie Bk Rieti 90Parziali: 25-17; 32-18; 22-28; 12-27Npc Willie Bk Rieti: Cornacchiola 14, Luzzi 14, Marcetic, Ciani L. 9, Colasanti 6, Vujanac 47. All: AngelucciNpc Willie Bk Rieti 77 - Club Bk Frascati 86Parziali: 18-23; 15-29; 18-9; 26-25Npc Willie Bk Rieti: Nacchia 6, Cornacchiola 11, Luzzi 2, Marcetic 1, Fornara 28, Emiliani 2, Ciani 12, Santarelli 6, Ramacogi, Colasanti 2, Vujanac 7. All: AngelucciAltra impresa da parte dei ragazzi di Andrea Auletta che si mantengono al primo posto del loro girone in coabitazione con Esquilino. Stavolta gli amarantoceleste seppur privi di un paio di giocatori, sono andati a vincere in quel di Mentana a casa dell’Amatori Basket. Partita di sostanziale equilibrio per i primi tre quarti col punteggio altalenante poi un mini break nell’ultimo periodo permette ai reatini di acquisire quel vantaggio necessario per portare a casa vittoria e due punti importantissimi. Soddisfatto il coach il quale conscio che non si deve mollare o sentirsi appagati dei buoni risultati raggiunti finora , si complimenta coi ragazzi, vuole i piedi per terra e concentrazione sul lavoro al fine di continuare ad ottenere risultati.Amatori Basket – Npc Willie Basket Rieti 76 - 84Parziali 21-20; 21-16; 22 -25; 12 – 23Npc: Marchetti 15, Imperatori, Prosperi. Buccini 13, Chiavolini, Rinaldi 4, Vukobrat 2, Santarelli 18, Nacchia 26, Barsotti 6. All. Andrea AulettaI ragazzi di coach Vaccaro vincono tra le mura amiche battendo la forte Carver avanzando in solitaria al terzo posto della classifica.Npc – Carver 48-42Sconfitta per i ragazzi di coach Morandi, l’ennesima di una stagione difficile.Npc – Don Bosco Nuovo Salario 30-59Bella partita vinta su un campo non facile quella dello scorso fine settimana. Pian piano i ragazzi di coach Andrea Ruggeri stanno trovando i giusti equilibri per togliersi più di qualche soddisfazione nel difficile campionato d’Eccellenza (unica squadra Reatina a disputarne uno) che stanno affrontando.Progetto Roma Bk 71 - NPC Willie Bk Rieti 77Parziali: 23-25; 32-45; 49-71; 71-77Npc Willie Bk Rieti: Vergji 16, Conti 11, Federici 5, Colantoni 4, Feliciangeli 16, Santoprete 6, Cattani 2, Mammoli(c) 1, Capasso 16. All.re Ruggieri Andrea, Acc.re Feliciangeli RobertoOlimpia Roma Bk 59 - Npc Willie Bk Rieti 46Parziali: 16 - 14 6 - 7 23 - 11 14 – 14Non ce l’hanno fatta i ragazzi di Mario Cottignoli che perdono a Roma una partita equilibratissima per tre quarti gara, pagando alla fine un parziale preso nel terzo periodo di gioco.I ragazzi di Sergio Vio vincono largo in trasferta sul campo della Nuova Lazio Pallacanestro e tornano a guardare il primo posto del girone.Nuova Lazio Pallacanestro – Npc Willie basket Rieti 45 - 80Dopo la bella vittoria su Ladispoli la serie C femminile di Paolo Matteucci cade sul campo della Talea basket.Talea Npc 73-50Doppio impegno per le ragazze della under 14 che tornano con una vittoria e una sconfitta.Npc Willie Bk Rieti 64 - Uisp XVIII 46Parziali: 16-10, 16-11, 18-15, 14-16Npc Willie Bk Rieti: Nobili (cap) 10, Capasso V 9, Capasso L 22, Consorti 2, Picuti, Iacuitto A, Iacuitto G 2, Ciancarelli, Di Carlo 2, Pasquetti 17, Di Mario, Leonetti. Coach Paolo Matteucci. Ass. Luciano Bisceglia. Acc. Patrizia Tempesta.Athena – Npc 56 - 48