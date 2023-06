RIETI - Aperte le iscrizioni per l’ottava edizione del Rieti Basket City, in programma dal 17 al 21 luglio, tradizionale appuntamento estivo organizzato dall’Asd Sports Rieti. Al Parco del Coriandolo “Spazio Willie”, sette le categorie in gara: U21 Maschile, U17 M, U15 M, U13 M; OPEN Femminile, U17 F, U13 F.

«La quota iscrizione è di 20 euro a persona - fa sapere l’organizzazione - È comprensiva di assicurazione, gadget e maglia da gioco. Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 3 persone a un massimo di 6. Le iscrizione sono aperte fino al 3 luglio ed è confermato il Three Point Contest (iscrizioni aperte a tutti)».



I contatti

ANDREA (3891895828)

LEONARDO (3485345941)

ROBERTO (3287253846)