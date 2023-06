Una super difesa nell'ultimo quarto regala all'U19 Silver della Npc La Foresta il titolo regionale

RIETI - Non poteva concludere meglio la stagione 2022/23 dell’U19 Silver della Npc Sporthub Foresta Rieti. La formazione allenata da coach Andrea Auletta ha vinto anche la finalissima, in trasferta, contro Palestrina conquistando il campionato regionale. 62-69 (parziali: 15-14, 18-20, 20-16, 9-19) il finale del match decisivo per l’assegnazione del titolo. La gara è stata combattuta, equilibrata fino all’ultimo quarto, quando gli amarantocelesti hanno firmato il decisivo allungo: 19-9 il parziale che ha permesso ai reatini di ribaltare la gara e laurearsi campioni regionali. Roversi decisivo con 24 punti, doppia cifra anche per Feliciangeli (12).

Le dichiarazioni post gara

Pieno di soddisfazione il coach Andrea Auletta che parla così della gara e del titolo vinto dai suoi ragazzi: «È stata indubbiamente una bellissima finale – spiega Auletta - si sono affrontate due squadre di buon livello per questo campionato. Palestrina non aveva ancora mai perso, era perciò ancora più difficile vincere sul loro campo.

Faccio i miei complimenti a Palestrina per il campionato e per il numeroso e caloroso pubblico. I ragazzi sono stati perfetti dal punto di vista di atteggiamento, sono rimasti concentrati per 40 minuti, senza farsi distrarre dalle situazioni extra campo. È stata una partita tirata e combattuta, dove la nostra fisicità ha fatto la differenza. La cosa più bella ed importante, però, è stato l’approccio di tutti, anche di chi ha giocato un po’ di meno. È stato decisivo l’atteggiamento difensivo dell’ultimo quarto che ci ha permesso di alzare l’intensità e togliere i loro punti di riferimento».

Tabellino

Npc Sporthub Foresta: Federici, Rivoltella 4, Bagnoli, Feliciangeli 12, Bolletta 2, Reginaldi 5, Ambrosi 2, Santoprete 2, Roversi 24, Bacary 6, Cocuccioni 3, Sabino 9. All. Auletta, Ass. Rinaldi