Successo per la terza edizione del Summer Camp Paradiso, organizzato dalla Sabina Basket City

RIETI - Si è conclusa la terza edizione del Summer Camp Paradiso di basket. Sono 30 i ragazzi che hanno partecipato a questa edizione organizzata dalla Sabina Basket City in collaborazione con l’Asd Paradiso. Due settimane piene, con tanto basket sul campo della Paradiso Arena (Montopoli di Sabina, zona Ferruti) ma anche tante attività ludico ricreative come le visite ai siti culturali e ai monumenti di Poggio Mirteto e dintorni.

Il Summer Camp Paradiso è l’unico camp di basket organizzato da una società in sabina quest’anno e si prepara ad innovarsi edizione dopo edizione per accogliere sempre più ragazzi e ragazze. «Abbiamo avuto molti coach ospiti del nostro camp - spiega il coordinatore del camp Massimiliano Salustri - li ringrazio per la loro disponibilità, così come ringrazio i ragazzi del mio staff e tutti i partecipanti che hanno avuto un comportamento di grande educazione correttezza e divertimento. Ci vediamo il prossimo anno».