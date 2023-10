Esordio casalingo vincente per l’U15 Eccellenza del Real Sebastiani Rieti. La squadra di coach Roberto Peron ha vinto nettamente anche la seconda giornata di campionato, giocata ieri sera contro l’Alfa Omega tra le mura amiche di Casa Real. 103-57 il finale di una gara mai in discussione come si evince dai parziali (24-9; 23-15; 33-16; 23-17). Sono ben sei i ragazzi amarantocelesti in doppia cifra, tra cui il top scorer Mocci (26 punti). Il Rsr bissa il successo di settimana scorsa contro la Dbs Roma (57-91) e si conferma il testa al girone unico laziale. Il prossimo impegno sarà domenica 22 ottobre al PalaAvenali di Roma contro i padroni di casa del Città Futura.

Le dichiarazioni

Contento il tecnico Roberto Peron che si concentra sugli aspetti positivi e quelli ancora da sistemare: “Quelle che possono sembrare partite semplici, spesso sono degli scogli difficili – spiega Peron - abbiamo iniziato sbagliando troppo al tiro, altrimenti avremmo potuto costruire subito un vantaggio più netto.

Dobbiamo essere più concentrati, esserlo da subito e sempre con la voglia di fare bene ogni azione contro ogni avversario, perché tutti meritano rispetto e bisogna per questo affrontarli sempre al massimo”.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Alfa Omega 103-57

Parziali: 24-9; 23-15; 33-16; 23-17

Real Sebastiani Rieti: Papale 19, Cicchetti 12, Mocci 26, Landolina 13, Munalli 11, Bellini 11, Palenga 2, Paris 4, Festuccia 3, Petrollini 2, D’Ascenzi, Focaroli.

All. Peron, ass.coach Giuseppini, dir.acc. Blasi, prep.atl. Frattoni