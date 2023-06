Tutto pronto per la terza edizione del Paradiso Summer Basketball Camp

Giovedì 22 Giugno 2023, 10:00







RIETI - La terza edizione del Paradiso Summer Basketball Camp è ormai alle porte. Dal 26 giugno fino al 7 luglio il Sabina City Basket ospiterà presso il campo di via Paradiso (località Feruti – Montopoli di Sabina) la terza edizione del proprio camp di basket aperto ai più giovani. Due settimane di allenamenti per migliorare i fondamentali tecnici, tanti tornei, divertimento e molte altre attività che abbracceranno diversi sport, come calcetto e volley. Saranno organizzate poi escursioni sia in montagna che presso il fiume Tevere e visite culturali per conoscere i monumenti della Sabina. Nelle due settimane di camp saranno ospiti diversi coach che si alterneranno in campo per stare vicino ai ragazzi ed alcuni dimostratori. Alla fine delle due settimane ci sarà una festa finale con le premiazioni.

Lo staff sarà coordinato dagli istruttori Mateus Pontes e Martin Godoy. Per le info il Sabina City Basket rimanda ai seguenti contatti:

Massimiliano 3392326903

Elena: 360640656