L'under 15 del Real Sebastiani a Roma per mettere a segno il tris. «Banco di prova interessante»

RIETI - L’Under 15 del Real Sebastiani Rieti è pronta per il terzo appuntamento del campionato regionale di categoria (Eccellenza). I reatini, a punteggio pieno dopo due giornate, affronteranno la trasferta romana contro il Città Futura. Una gara non semplice per la squadra di coach Peron che però, forte dei due netti successi contro Dbs Roma (57-91) e Alfa Omega (103-57), punta senza paura al terzo successo consecutivo. La squadra romana dopo aver vinto nettamente all’esordio casalingo contro Esquilino (95-51) punta al riscatto dopo il passo falso di settimana scorsa contro San Paolo Ostiense (73-69). La palla a due è in programma domenica 22 ottobre alle 10 di mattina al PalaAvenali di Roma.

Le dichiarazioni pre - gara

Il tecnico degli amarantocelesti, Roberto Peron, presenta così l’impegno dei suoi ragazzi: «Città Futura è sicuramente una delle squadre meglio attrezzate del campionato – spiega Peron - è un avversario molto ostico soprattutto quando gioca in casa.

Bonessio è un allenatore di carattere, che sa far valere la sua esperienza da giocatore anche in campo con i ragazzi, quindi sicuramente sarà un ostacolo difficile e una partita molto importante nonché un banco di prova molto interessante».