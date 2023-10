L'under 15 Eccellenza del Real Sebastiani mette a segno il tris. Peron: «Due punti d'oro»

RIETI - Tris dell’Under 15 Eccellenza del Real Sebastiani Rieti che batte a domicilio anche la formazione romana del Città Futura. Nel match di questa mattina giocato al PalaAvenali di Roma il punteggio finale è di 76-90 (parziali: 26-37; 18-17; 20-16; 12-20) per i reatini che restano così a punteggio pieno. Partenza a ritmi elevatissimi con un primo quarto record degli amarantocelesti che registrano ben 37 punti dopo dieci minuti, portandosi in doppia cifra di vantaggio. Dopo un tentativo di rientro da parte dei padroni di casa, che si presentano all’ultima frazione sotto di 6 (54-60), i giovani reatini piazzano il break decisivo con un parziale di 12-20 che chiude definitivamente i giochi. Sono cinque i ragazzi amarantocelesti in doppia cifra con Mocci top scorer (22 punti). Il Rsr tornerà in campo venerdì 27 ottobre alle 18.45 tra le mura amiche di Casa Real per la sfida contro la Virtus Roma 1960.

Le dichiarazioni post gara

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – dice il tecnico della formazione amarantoceleste Roberto Peron - infatti il match è stato giocato con grande caparbietà dal Città Futura, con voglia di vincere ed ardore agonistico.

Abbiamo avuto un po’ di problemi con i falli, ma siamo riusciti a gestire la situazione fino all’ultimo. Possiamo dire di aver portato a casa due punti molto importanti»

Il tabellino

Città Futura - Real Sebastiani 76-90

Parziali: 26-37; 18-17; 20-16; 12-20

Real Sebastiani Rieti: Papale 10, Mocci 22, Cicchetti 12, Munalli 18, Landolina 16, Bellini 2, Palenga 9, Paris 1, Festuccia, D’Ascenzi, Petrollini.