Cantalice sconfitta 2-1 a Velletri. Panfilo: «Vjs più motivata, soddisfatti di aver fatto debuttare tanti ragazzi»

RIETI - Il Cantalice va ko dopo cinque risultati utili consecutivi: sul campo della Vjs Velletri termina 2-1. Risultato che non pesa nel bilancio dei reatini in quanto già salvi.

La gara

Il Cantalice scende bene in campo e tiene testa alla Vjs Velletri per buona parte del primo tempo quando colpisce anche un palo con Lorenzo Mostarda su punzione poi nel finale il gol dei padroni di casa.

Nella ripresa il raddoppio dei romani. Il Cantalice scende con il ritmo partita, esordisce Angelo Pompei, il secondo portiere del Cantalice e tanti giovani in campo. Nel finale il gol di Santarelli che accorcia le distanze.

Le dichiarazioni del presidente Franco Panfilo

«Si è visto che era una partita dove loro avevano più motivazioni di noi. Siamo stati in equilibrio per buona parte del primo tempo poi una volta che loro hanno trovato il gol, nel secondo tempo siamo scesi, anche il complice caldo ha portato al raddoppio. Hanno esordito tanti ragazzi e siamo felici per loro».