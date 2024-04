Amatrice Rieti supera 2-0 la Romulea e resta in vetta. Foto. La promozione in D si decide all'ultima giornata

RIETI - Allo Scopigno l’Amatrice Rieti supera 2-0 la Romulea e resta in vetta. Rossi apre le danze con un gol spettacolo, Tiraferri chiudi i conti. La W3 Maccarese e il Montespaccato vincono sui rispettivi campi, la vincitrice del girone A di Eccellenza si deciderà quindi all’ultima giornata.

La Romulea arriva allo Scopigno senza particolari ambizioni, gli ospiti sono già salvi grazie al pareggio (1-1) raggiunto la precedente domenica col Montespaccato. Il Rieti in vetta insieme alla Maccarese è padrone del suo destino.

Il primo tempo

Negli undici risalta la presenza Alessandro che torna in campo dopo quattro giornate di squalifica.

Partita che inizia con qualche minuto di ritardo poi tre infortuni che rallentano il match. Il primo Egidio ma si riprende poco dopo, qualche minuto più tardi Rossi viene colpito alla schiena e cade a terra. Il bomber del Rieti rimane a terra per molto tempo, poi esce sostenuto dai compagni. Daniel stringe i denti e dopo cinque minuti rientra. Intorno al 20’ De Fato mette in mezzo per Rossi che in rovesciata mette la sfera sotto l’incrocio dei pali per il gol dell’1-0. Tutto lo Scopigno in piedi per un gol strepitoso che rimarrà nella storia, soprattutto per le condizioni del numero dieci amarantoceleste. Rieti che spinge forte e cerca il raddoppio con Alessandro che per due volte però non trova la porta. Al 32’ anche Sarritzu si mette in proprio: prima calcia sopra a Pagella poi calcia alto sopra la traversa.

Al 40’ Alessandro calcia in porta, Posta colpisce con un braccio: è rigore. Sul dischetto Rossi spiazza Pagella ma poi colpisce il palo.

La ripresa

Rieti che torna in campo con l’obiettivo di chiudere la gara, Alessandro nei primi minuti è il più pericoloso ma il gol non arriva. Al 24’ arriva il raddoppio: dopo un batti e ribatti in area, la palla arriva a Tiraferri che calcia fortissimo a due passi dalla porta per il gol del 2-0. Ritmi più bassi nel finale e Rieti che aspetta solo il triplice fischio.

Il tabellino

SS Amatrice Rieti: Egidio, A.Tiraferri (47'st Calitis), Fiscaletti, Scipioni, Filosa (42’st Di Francia), Alessandro, De Fato, Diarra (32’st S.Fiscaletti), Sarritzu (32’st Mattei), Aversa, Rossi. A disp. Capriccioli, Di Nicola, Grassi, Bertin, Felici. All. Aldo Gardini

SS Romulea: Pagella, Ciavarelli, Azzawi (1’st Pomponi), M. Mancini, De Petris, Posta, Amorosino, D’Andrea (10’st Montalbano), Criscuolo (20’st Mastromattei), Carlucci, Leone (8’s De Besse). A disp. Malatesti, Gentile, Mussini, S.Mancini, Berna. All. Gianluca Cervera

Arbitro: Cornel Pal di Roma di Roma 1 (Corsini e Blasio)

Marcatori: 20’pt Rossi, 24’st Tiraferri

Note. Ammoniti: Tiraferri (S) Posta, Montalbano (R). Angoli:8-3 Recupero: 4’pt- 5'st