Poggio Mirteto fa cinquina sul campo del Tor Lupara: 1-5. Debutto per tre 2007: «Bella soddisfazione»

RIETI - Il Poggio Mirteto supera 1-5 il Tor Lupara e raggiunge quota 38 punti in classifica. Sabini che hanno fatto esordire tre 2007. I mirtensi sono decimi a una gara dal termine, l’ultima sarà al Valletonda contro il Fc Rieti.

La gara

Il Poggio Mirteto scende in campo un po’ sottotono, prendendo forse la gara con troppa superficialità e va sotto di un gol. Il primo caldo si fa sentire e i mirtensi riprendo le redini della gara solo al 45’ quando Ciaccio sigla il gol del pareggio.

Nella ripresa i mirtensi scendono in campo con un'altra mentalità siglando i restanti quattro gol con Mamarang e Marcelli. Poi sono arrivate le doppiette di Mamarang e Ciaccio.

Le dichiarazioni del tecnico Alessandro Pieroncini

«Abbiamo disputato la nostra gara così come volevamo. Siamo soddisfatti non solo del risultato, ma anche per aver fatto esordire tre ragazzi del 2007 quali Flavio De Sanctis, Alessio Sechi e Samuele Pucci. Continuiamo cosi fino a fine del campionato, è rimasta solo un'ultima fatica contro la prima della classe, poi inizieremo a pensare al nostro futuro».