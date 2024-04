La capolista Città di Poggio Mirteto non perde colpi: Sporting Mdc Lisciano ko 4-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Città di Poggio Mirteto batte Sporting Mdc Lisciano 4 a 1 nella terzultima giornata del campionato provinciale di Terza categoria e continua a mantenere la vetta della classifica rispondendo al 6 a 1 inflitto in mattinata da Montorio a Toffia, salendo così a 59 punti, più tre proprio su Montorio, in attesa del recupero, mercoledì prossimo quando i diretti inseguitori faranno visita a Stimigliano.

Sporting Mdc Lisciano resta al sesto posto con 44 punti. Partita senza storia quella del Valletonda coi padroni di casa che giocano, creano, vanno in vantaggio con Fabbrini, si fanno raggiungere da Figorilli nell’unica vera sbavatura difensiva nell’arco dei 90 minuti e poi tornano in vantaggio su rigore e da lì in poi non c’è più partita.

Il primo tempo

Poggio Mirteto parte forte e cinge d’assedio l’area ospite: al 3’ la prima palla gol con Diamanti che da destra mette al centro per Bussotti il quale da due passi manda incredibilmente alto. Al 5’ Mocci su calcio di punizione colpisce il palo alla destra del portiere di Lisciano, Lorenzo Ricci. Passa un minuto e Filippi per i padroni di casa ben servito dal Pezzotti non riesce ad inquadrare la porta avversaria complice una deviazione di un difensore con la palla che sfila in calcio d’angolo. Sul successivo corner è Fabbrini che svetta in area più alto di tutti e non da scampo a Ricci siglando l’1 a 0 mirtense. I padroni di casa non tolgono il piede dall’acceleratore e al 10' si rendono ancora pericolosi con Mocci che manda a lato di poco.

Il primo affondo degli ospiti al 17’ vede Duarte da centro area calciare a rete ma la palla è preda di Gentili ben piazzato che abbranca in presa sicura. Al 23’ Lisciano pareggia con una incursione sulla destra di Figorilli il quale due metri entro l’area calcia sul primo palo sorprendendo il portiere Gentili non impeccabile nell’occasione. Poggio Mirteto si ributta in avanti e alla mezz’ora un fallo di mano in area di Rossi viene punito con il calcio di rigore dal direttore di gara. Va sul dischetto Bussotti che angola alla sinistra di Ricci (nelle foto) e fa 2 a 1. Insitono i padroni di casa che al 44’ hanno un’altra chance con Bussotti che impegna alla parata a terra Ricci. Passa un minuto e arriva il terzo gol per i padroni di casa: palla filtrante dalla trequarti per Bussotti che finta il controllo facendo velo per il perfetto inserimento di Filippi il quale, a tu per tu col portiere avversario, non sbaglia e realizza il 3 a 1.

La ripresa

A fare la gara sono sempre i padroni di casa i quali controllano e abbassano i ritmi, complice anche il gran caldo, senza correre particolari rischi. Un paio di conclusioni di marca mirtense delle quali una si infrande sulla travera al 60’ e poi due minuti dopo arriva il gol che chiude definitivamente la gara: azione sulla sinistra con Filippi che premia l’inserimento di Galli il quale lascia partire un sinistro preciso e potente che si insacca sul primo palo alla destra del portiere ospite. La partita scivola via senza grandi sussulti se non un tiro del neo entrato Ferrari per i padroni di casa che non trova fortuna e uno di Cavallini per Lisciano al 90’ con la conclusione parata da Gentili prima del triplice fischio finale da parte del direttore di gara.

Le dichiarazioni post-gara

Bruno Valentini, allenatore Città di Poggio Mirteto: «Sono ovviamente soddisfatto per il risultato e per la prestazione offerta dai ragazzi contro una buona squadra, ordinata e che gioca a calcio. Avevo chiesto ai ragazzi concentrazione e di stare sul pezzo facendo una partita di sacrificio perché non sarebbe stato facile e la squadra ha risposto alla grande facendo sembrare tutto più facile. Andiamo avanti aspettando ogni domenica l’avversario di turno (domenica prossima al Valletonda arriva Toffia ndr) guardando anche quello che succede sugli altri campi in attesa di vedere come andrà afinire questo avvincente duello con Montorio. Vorrei sottolineare l’impegno ed il fatto che tutti coloro che sono chiamati a dare il loro contributo anche subentrando dalla panchina, e io faccio puntualmente ruotare tutti i ragazzi, si fanno sempre trovare pronti e questo costituisce un valore aggiunto alle nostre prestazioni».

Giovanni Faraglia, allenatore Sporting Mdc Lisciano: «Dopo un approccio non buono, siamo rientrati in corsa con la rete del pareggio. Il rigore, a mio avviso dubbio, gli ha permesso di tornare avanti ma la rete del 3-1 ci ha tagliato le gambe. Nella ripresa con la squadra sbilanciata abbiamo subito la quarta rete. Abbiamo onorato la gara dando il massimo, stiamo facendo un percorso che ci ha portato a migliorarci rispetto alla passata stagione e puntiamo a chiudere bene l’anno. Complimenti al Città di Poggio Mirteto che è stata anche l’unica squadra a batterci in casa e che ha confermato la sua forza anche oggi. Meritano di stare in quella posizione di classifica»

Il tabellino

Città di Poggio Mirteto: Gentili, Mandosi Fr. (46’ Quondamstefano M.), Galli, Fabbrini, Quondamstefano F. (75’Capati), Spiccia (70’ Castiglia), Pezzotti (60’ Ferrari), Mocci, Filippi, Bussotti (60’ Cianciarulo), Diamanti. A disp. Salustri, Mandosi Fi. All. Valentini

Sporting Mdc Lisciano: Ricci, Figorilli, Bucci, Scacciafratte, Mastroiaco V., Mastroiaco F., Gentili, Morelli (46’ Cavallini), Rossi (85’ Colasanti), Duarte (55’ Carminati), Muggia. A disp. Piroli. All. Faraglia

Arbitro: Samuele Piccoli di Rieti

Marcatori: 7’ Fabbrini, 30’ Bussotti rig., 45’ Filippi, 62’ Galli (P), 23’ Figorilli (S)

Note: ammoniti Figorilli, Muggia, Mastroiaco F. (S); angoli 1-3 spettatori 100 circa