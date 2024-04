Elezioni europee, Meloni si candida: l'annuncio

"Siamo di fronte a una battaglia decisiva, a un vero e proprio bivio che non consente di sbagliare la scelta o di tirarsi indietro. Tutti devono essere pronti a fare la loro parte, e io come sempre intendo fare la mia: ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali". Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , in conclusione del suo intervento alla convention del partito a Pescara, ha annunciato la propria candidatura alle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno. La premier ha poi aggiunto ironicamente: "Se sopravvivo..." (LaPresse)