Amatrice Rieti ci crede. Gardini: «Pensare solo a noi». Rossi, gol spettacolare: «Sono felice». Foto

RIETI - L’Amatrice Rieti vince 2-0 contro la Romulea davanti a una discreta cornice di pubblico del Manlio Scopigno.

Primi minuti difficili per Rossi dopo un brutto infortunio alla schiena, poi torna in campo e sigla un gol spettacolo in rovesciata che fa impazzire lo stadio. Gara sotto controllo per tutto il resto dei minuti, Tiraferri nella ripresa chiude i conti. Gli amarantocelesti rimangono in vetta insieme alla Maccarese, il Montespaccato rimane ad un punto di distanza. Il campionato si deciderà quindi all’ultima giornata, possibile anche uno spareggio tra le prime della classe.

Le parole di mister Aldo Gardini

«È stata una partita difficile, la Romulea è venuta a giocarsi la partita e sapeva cosa fare in campo.

Daniel l’ha sbloccata con un gol bellissimo. Lui è un grande giocatore, ha stretto i denti ed ha fatto una grande partita. È un giocatore fondamentale per noi. Come ho sempre detto siamo padroni del nostro destino, dobbiamo pensare a noi poi vedremo cosa accadrà domenica sera».

Le parole di Daniel Rossi

«Pensavo di abbandonare il campo, non riuscivo a sentire il piede destro. Mi sono spaventato poi sono rientrato in campo e dopo un massaggio mi sono sentito molto meglio. Sulla palla del gol ci ho pensato subito, non pensavo di fare un gol del genere ma sono molto felice. Sul rigore, troppa superficialità».