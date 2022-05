Conviviale del Lions Club Rieti Host, premiati i giovani Leo per le iniziative di solidarietà

RIETI - Riuscita la conviviale tenutasi venerdì 27 maggio. «Le conviviali hanno il grande pregio di favorire il confronto tra i soci, di rinsaldare i rapporti di amicizia, di rinvigorire lo spirito di servizio che ci anima e di condividere le iniziative del Club - afferma il presidente del Lions Club Rieti Host, il MdL Nando Volpicelli - Venerdì è stata anche l'occasione per assegnare le borse di studio agli studenti che sono risultati vincitori del nostro concorso: "Mi offro volontario non solo a scuola". Questo progetto, portato avanti dal nostro Past President, il Dott. Andrea Trenti, con l'Istituto di Istruzione superiore "Elena Principessa di Napoli" di Rieti, Liceo Economico Sociale, Scienze Umane, Linguistico, Musicale ed Artistico, si prefigge di gratificare quei ragazzi che riescono a coniugare nel migliore dei modi i loro impegni scolastici con l'attività di volontariato. Presenti alla cerimonia le Professoresse Marisa Cherubini e Valeria Rossi, in rappresentanza dell'Istituto, e gli alunni vincitori del concorso. La borsa di studio è stata assegnata agli alunni ..... ed un contributo è stato donato anche alle associazioni per le quali hanno prestato la loro attività di volontariato: la Croce Rossa, sede di Rieti, e l'Atletica Sport Terapia Rieti».

«Nel corso della conviviale - continua Volpicelli - abbiamo conferito al Rag. Marco Casanica ed all'Avv. Alessandro de Sanctis l'onorificenza del Melvin Jones, che in ambito lionistico è il massimo riconoscimento a cui possa ambire un socio. Un apprezzamento meritato per la lunga militanza dei due soci, per la passione e la dedizioni con cui hanno svolto i loro incarichi e, soprattutto, per aver incarnato autenticamente i valori lionistici contribuendo alla riuscita dei service promossi dal Lions Club Rieti Host a favore della collettività».

«La serata è stata veramente ricca di eventi infatti nel corso della conviviale abbiamo celebrato anche l'immissione di un nuovo socio, l'Avv. Giuseppe Morgante, a riprova del fatto che il Lions Club Rieti Host continua nel suo progetto di crescita. Per dare continuità ai nostri progetti ed all'attività di servizio abbiamo bisogno di soci disposti a mettere a servizio del Club il loro tempo e le loro competenze - prosegue Volpicelli - La serata si è conclusa con la premiazione dei giovani Leo del Lions Club Rieti Host. E' anche merito loro se quest'anno siamo riusciti a tenere ben 14 eventi di solidarietà, a raccogliere oltre 100 quintali di beni alimentari e a distribuirli grazie alla collaborazione con le parrocchie e le associazione di volontariato. Impossibile non riconoscere che la presenza di moltissimi giovani abbia dato forza alla speranza, valore al club e energia per continuare a vivere con passione e amore l'impegno verso il prossimo. Tutto ciò è la riprova del fatto che si possono conseguire risultati molto importanti se si è consapevoli che ... Insieme si può!».