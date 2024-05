Gli under 15 della Sebastiani centrano la tripletta e volano alle finali nazionali. Peron: «Bravi tutti»

RIETI - Tre partite e tre vittorie per i ragazzi di coach Roberto Peron a Cannara, dove si sono svolte le qualificazioni per l’accesso alle finali Nazionali under 15. Dopo Pesaro e Lanciano, la Real Sebastiani U15 batte anche Varese, concludendo la tre giorni a punteggio pieno e passando il turno come testa di serie: contro i lombardi il tabellone segna un netto 83-60, che conferma la qualità di gioco vista durante tutta la stagione. Si stacca così il pass per le finali nazionali che si terranno ad Anagni e alle quali la squadra di coach Peron accede per il secondo anno consecutivo.

Le dichiarazioni

Coach Peron commenta così il traguardo raggiunto: «Un momento di grande soddisfazione personale: due finali nazionali raggiunte in due anni non sono cosa da poco, soprattutto con dei ragazzi che ho preso l’anno scorso e che sto seguendo da tempo e che stanno raggiungendo una maturità tecnica importante.

Mi sarebbe piaciuto vedere un po’ più di omogeneità nel gruppo, però spero sempre che questo possa avvenire nel futuro e lavoreremo per questo; comunque adesso abbiamo un grande entusiasmo per l’obiettivo raggiunto ed è una cosa che a Rieti non si vedeva da tantissimo tempo che una società accedesse per due anni di seguito alle finali nazionali: bene così, bravi tutti, grande società».