Terni. Ladri scatenati in centro: rubato a piazza Solferino il defibrillatore automatico donato dai Lions

Non c’è pace per il centro della città, preso di mira da vandali e ladri che mercoledì notte hanno rubato, asportandolo dalla teca, il defibrillatore automatico posizionato in piazza Solferino, denominata piazza dei Bambini e delle Bambine, che era stato installato il 2 dicembre del 2021 grazie ad una donazione fatta dal Lions San Gemini-Terni De Naharti e dalla Banca Mediolanum. Un passo nato per rendere Terni una città “cardioprotetta” ma che invece ora non riesce a proteggersi dalle bande di ladri. La polizia municipale, che ha avviato le indagini, spera di identificare i ladri tramite le immagini dell’impianto di videosorveglianza.