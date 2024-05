Npc ritrova il sorriso e fa un primo passo verso la salvezza. Foto. Ponticiello: «Battere il ferro finché sarà caldo»

RIETI - Parte bene il playout dei reatini, vittoriosi in casa contro Salerno. Gara convincente e mai in discussione, nonostante l'assenza di capitan Da Campo, la Npc va 1-0 nella serie. Lunedì si replica, di nuovo al PalaSojourner, per provare ad indirizzare la serie.

Soddisfatto coach Ponticiello che analizza così la prova dei suoi: «Il primo punto della serie lo abbiamo messo nel carniere. La condotta di gara é stata eccellente, potevamo solo fare meglio nel flusso offensivo. Salerno ha attaccato con dinamicità, ma la nostra prestazione nel complesso é stata molto quadrata. Queste sono partite dove devi andare oltre l'aspetto tecnico-tattico, devi restare con la boccia assolutamente fredda. Ci mancano ancora due punti per poter centrare l'obiettivo. I problemi fisici di Mattia Da Campo, il dolore alla schiena di Sulina, i tre falli nel primo tempo di Malchiorri, insomma, stasera dobbiamo sottolineare il grande atteggiamento della squadra. Dobbiamo continuare ad avere grande emotività, già da lunedì. Dobbiamo fare ancora meglio in Gara 2, correggendo i dettagli. Abbiamo approcciato bene questa serie e dovremo battere ferro finché sarà caldo».