Semifinale playoff: Verona rende la vita difficile a Trapani ma alla fine cede 78-71 in gara 1

RIETI - E’ andata in archivio con la vittoria dei Trapani Shark gara 1 della prima semifinale del Tabellone Argento. Gli uomini di Andrea Diana impongono subito, da favorita, la legge del più forte regolando la Scaligera basket Verona 78 -71 il finale ma con il risultato in bilico fino all’ultimo minuto.

Grande avvio dei siciliani che già nel primo quarto si portano in doppia cifra di vantaggio. Verona prova a rientrare ma nel finale in volata hanno la meglio i padroni di casa. Negli ultimi minuti sale in cattedra Jd Notae, top scorer dei siciliani con 23 punti e autore della tripla che chiude la gara. Verona, senza Ivan Buva, non riesce nell’impresa. Lunedì 20 maggio il secondo atto della serie che interessa molto da vicino Real Sebastiani Rieti e Fortitudo Bologna, impegnate nell’altra semifinale.

I veneti erano anche arrivati sul meno uno a 4 minuti dalla fine dopo una paziente rimonta che punto dopo punto aveva ricucito lo svantaggio di un primo quarto da dimenticare.

Verona torna a meno due a 58 secondi dalla fine ma una tripla incredibile di Notae spiana la strada a Trapani che fa valere il maggiore tasso tecnico e atletico proprio nel momento topico del match.

I siciliani portano addirittura 5 uomini in doppia cifra: Imbrò (in foto) Horton, Alibegovic, Mollura e appunto Notae. A Verona non basta il top scorer del match Devoe (25 punti a referto) e gli ottimi Stefanelli e Penna.

Trapani – Verona 78- 71 (parziali: 28 -17; 12 – 18: 19 – 17: 19 – 19)