Lions Club Terni Host premia i tre studenti vincitori del concorso "Poster della pace", che promuove la cultura del rispetto

TERNI Se parlare di pace è diventato così urgente, in questi anni, a chi affidare il compito di distribuire il messaggio se non ai giovani? Il Lions Club Terni Host decide di impegnarsi sul tema proponendo agli studenti un concorso intitolato “Poster della pace”. La premiazione degli studenti che si sono distinti è avvenuta il 6 dicembre. I ragazzi coinvolti sono giovanissimi, e provengono dai banchi delle scuole medie Da Vinci e Nucula della città. Il concorso richiede di produrre un disegno e quest’anno, spiegano dall’organizzazione, «ne sono stati consegnati più di 300»; il premio, in denaro, è stato assegnato a tre studenti, Clara Betti Simoni, Marcello Bernardini e Ludovica Leonardi.

Dei disegni è stato creato un calendario, e i proventi verranno gestiti da don Luca Andreani. «Il concorso è lo storico service che da ben dieci anni il professor Marco Cavallari segue con passione, ottenendo ottimi risultati» raccontano dal Lions Club. «Mette a disposizione della comunità i migliori talenti e offre visibilità a quanti si impegnano a tutti i livelli per promuovere la cultura della pace e del rispetto» concludono. Presentialla premiazione erano la presidente del Lions Club Terni Host, Alessandra Robatto, e l'assessore comunale alla scuola Viviana Altamura.