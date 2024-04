Luigi di Savoia e Lions Club Rieti Host insieme per il torneo “Il mosaico della storia”

RIETI - Grande successo per la prima edizione del Torneo “Il Mosaico della storia” che si è svolto il 9 aprile presso l’aula polifunzionale dell’Iis Luigi di Savoia di Rieti. Il torneo, rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie superiori, ha visto i ragazzi sfidarsi su argomenti storici dal Medioevo all’alba del Terzo millennio. Accolti dalla Dirigente dell’IIS Savoia, prof.ssa Raffaella Giovannetti e dalla commissione del torneo, i partecipanti hanno vissuto una mattinata intensa.

Ottanta studenti provenienti degli istituti Iis E. Principessa di Napoli, IIS C. Rosatelli e IIS Luigi di Savoia, si sono misurati per circa due ore con quesiti complessi e articolati che hanno riguardato non solo la storia, ma hanno spaziato dall’arte alla letteratura, alla cinematografia. La dimensione ludico-formativa ha avuto l’obiettivo di creare un clima più dinamico tale da consentire ai nostri giovani studiosi di avvicinarsi a questa materia meravigliosa con spirito partecipativo.

I premi per il primo, secondo e terzo classificato sono stati gentilmente offerti dal Lions Club Rieti Host, presente per tutta la durata del Torneo. Il presidente dott.re Arash Sadighi, congiuntamente alla Dirigente del Savoia, prof.ssa Giovannetti e al vicepreside prof.re A.

Albanese, hanno consegnato le medaglie e i premi alle squadre vincitrici.

Prima squadra classificata Iis Elena Principaessa di Napoli (squadra Epn1)

Docente accompagnatore: prof.ssa Valeria Vecchi. Studenti: Letizia Dionisi, Gabriele Guidi, Riccardo Sordi, Maddalena Verdone.

Seconda squadra classificata Iis Elena Principessa di Napoli (squadra Epn4) Docente accompagnatore: professore Marcello Cerafogli. Studenti: Paolo Ametta, Matteo Bonardi, Lucamatteo Borgia, Ludovico Cipollini.

Terza squadra classificata Iis Celestino Rosatelli (squadra Rosatelli 2)

Docente accompagnatore professore Simone Nardelli. Studenti: Alessandro Arcangeli, Matteo Guadagnoli, Francesco Volpe, Davide Cecca.

La Dirigente del Savoia, prof.ssa R. Giovannetti e la commissione che ha organizzato il Torneo, costituita dai docenti: Francesco Orsini, vero motore del Torneo stesso, Renata Ciancarelli, M. Cecilia Cianni e M. Ludovica Faraglia ringraziano il Lions Club Rieti Host; la Dirigente, prof.ssa Paola Giagnoli, dell’IIS Epn e la Dirigente, prof.ssa Beatrice Tempesta, dell’IIS Rosatelli; tutti i docenti accompagnatori e, soprattutto, gli studenti partecipanti, dando appuntamento alla prossima edizione.