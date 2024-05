Npc, parte alla grande la sfida decisiva per la salvezza contro Salerno: 83-65. Foto. Lunedì gara 2

RIETI - Inizia bene la serie con Salerno per la Npc, che torna a giocare una buona partita e supera la rivale alla corsa salvezza, 83-65 il finale e 1-0 per i reatini. Decisive finalmente Cassar e Zucca, i migliori per la Npc, chiudono entrambi con 21 punti. Lunedì si torna al PalaSojourner per gara 2.

La gara

Priva di capitan Da Campo non al meglio, la Npc stringe i denti e prova subito a mettere in difficoltà Salerno con un ottimo Melchiorri.

Gli ospiti rispondono, ma comunque la Npc riesce a chiudere avanti la prima frazione grazie alla tripla di Zucca, 23-19 il punteggio al termine del primo quarto. Brutte notizie per Rieti, già tre falli per Melchiorri ad inizio secondo quarto, ma la Npc con Cassar riesce ad andare sul +8, time out per Salerno. Rieti tocca il +10, Cassar e Markovic colpiscono ancora, ma Salerno accorcia e torna sotto di sei lunghezze. Zucca segna allo scadere, allo scadere Rieti sopra 43-36. Grande rientro in campo della Npc, Rieti piazza il parziale e vola sul +15, è il momento migliore dei reatini. Acunzo sale in cattedra e Salerno torna sotto di 8, Ponticiello decide di parlarci su. Terzo fallo anche di Zucca, arriva anche l’antisportivo di Markovic, Salerno sotto di 4. Blackout reatino, Capocotta segna il canestro del meno 1, ma Melchiorri limita i danni, al termine del terzo quarto, Npc avanti 58-56. La Npc prova a rimettere le mani avanti, ma Salerno con due triple consecutive di Fraga agguanta la parità, 62-62. Cassar e soprattutto un super Zucca salgono in cattedra, la Npc va sul +8 a 4’ dalla fine. Gran canestro di Sulina, +10 Rieti, Rieti inizia a vedere lo striscione del traguardo. Rieti deve soltanto controllare, Zucca lascia il campo per il quinto fallo, termina 83-65 per Rieti.

Il tabellino

Npc Sporthub Rieti: Sulina 13 (3/3, 0/2), Melchiorri 10 (3/4, 1/4), Markovic 13 (6/8, 0/6), Zucca 21 (6/9, 3/6), Cassar 21 (5/7, 3/7); Mele 3 (0/4, 1/3), Del Sole 2 (1/1 da 2), Reginaldi, Margarita, Sane, Da Campo ne. All. Ponticiello

Lars Virtus Arechi Salerno: Spizzichini 2 (1/3, 0/3), Fraga 10 (2/3, 2/7), Agostini 14 (2/5, 2/3), Acunzo 19 (7/10, 0/2), Capocotta 17 (7/10, 0/4); Kekovic 3 (1/5, 0/1), Cucco (0/1, 0/4), Spinelli, Lucadamo, Mazzarella ne. All. Amato

Arbitri: Biondi (Tn) e Rinaldi (Li)

Note. Tiri da 3: Rieti 8/28, Salerno 4/25. Tiri liberi: Rieti 11/16, Salerno 13/19. 5 falli: Zucca