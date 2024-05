Domenica 19 Maggio 2024, 00:12

RIETI - Appuntamento al Teatro Manlio di Magliano Sabina oggi alle 17.30 con il live di Giorgio Panzera. Salentino d’origine, romano d’adozione, Panzera si è diplomato in chitarra al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Appassionato di musica popolare, per molti anni ha fatto ricerche sul campo in varie regioni. Ha successivamente maturato una sua originale vena espressiva nell’ambito della canzone d’autore, fino alla realizzazione del suo primo album “Tu che hai capito l’Amore” pubblicato nel 2012. Ha fondato un Quintetto con cui svolge una intensa attività concertistica, soprattutto nei Live Club di Roma. Più di dieci anni dopo, nel giugno 2023, ha pubblicato un nuovo cd, “Oggivabbène”, che sarà presentato in occasione del concerto al Teatro Manlio. Sul palco, insieme al cantautore, ci sarà anche Toni Avenoso alla batteria. Lui gioca in casa essendo maglianese d’origine e membro storico della formazione fusion/jazz Ctf Group. Gli altri sono Matteo Montaldi (pianoforte e fisarmonica), Gianni Badaracchi (chitarra elettrica e acustica) e Federico Mazzola (contrabasso). Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni 3925415913.

Sempre oggi, alle 18.30 all’Auditorium San Carlo di Mompeo concerto “Omaggio ad Astor Piazzolla”. Un tributo al grande musicista argentino dal titolo “Cuatro Estaciones Porteñas e altri Tango” che vedrà in scena un quintetto di archi con pianoforte. L’evento è realizzato da Accademia Musicale Kipling e Arci Succede in Sabina. Le “Quattro Stagioni di Buenos Aires” (Cuatro Estaciones Porteñas) sono una particolare raccolta di tanghi composti da Astor Piazzolla ispirandosi alle “Stagioni” di Vivaldi. L’aggettivo “porteña” è lo specifico riferimento alla zona del porto di Buenos Aires dove ha origine il tango. Oltre alle “Quattro stagioni” saranno eseguiti altri Tangos celebri, composti sia da Astor Piazzolla che da altri grandi compositori come Stravinskji, Albeniz e Carlos Gardel. L’ensemble che eseguirà le musiche in programma è composto da Caterina Bono ed Elena Centurione ai violini, Paola Emanuele alla viola, Adriano Ancarani al violoncello, Carla Tutino al contrabbasso e Stefano Caponi al pianoforte. L’ingresso è libero. Prenotazione consigliata a succedeinsabina@gmail.com.