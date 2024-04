Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo, la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno il tema del convegno

RIETI - La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, nota anche con l'acronimo Osas, Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Sarà questo il tema del nuovo incontro dedicato alla salute promosso dal Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo per sabato 27 aprile. L'appuntamento è per le 17 all'ex chiesa di San Giorgio a Rieti. La sindrome è caratterizzata da pause nella respirazione durante il sonno, dovute all'ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. A parlarne saranno la dottoressa Silvia Baldi e Pierluigi Mastino, specialista in otorinolaringoiatria. L'evento è patrocinato dalla Fondazione Varrone. Per informazioni sull'iniziativa è possibile contattare i numeri 3334242403 o 3291660168.

© RIPRODUZIONE RISERVATA