Il Lions Club Rieti Host consegna 60 borracce all'Atletica Sport Terapia

RIETI - Ieri mattina, 16 dicembre, nel negozio Mariani Sport di Francesco Mariani a Campoloniano è avvenuta la consegna al presidente dei Lions Club Rieti Host, dottor Arash Sadighi, di 60 borracce per l’iniziativa IN-Quota promossa dall’Asd Atletica Sport Terapia Rieti, che saranno consegnate ai Soci del Club nel corso della consueta cena di Natale.

La vendita delle borracce, ancora in corso presso Mariani Sport, partner dell’iniziativa, è stata avviata a settembre ed è finalizzata all’acquisto di una Joelette per il Terminillo. La joelette, ausilio indispensabile per consentire anche alle persone a ridotta mobilità di fare trekking, verrà concessa in comodato d’uso gratuito alla Scuola Sci del Terminillo per il primo anno e sarà messa a disposizione gratuitamente di tutte le associazioni di trekking reatine e non che vorranno organizzare uscite sulla montagna reatina.

«Siamo orgogliosi e riconoscenti nei confronti dei Soci Lions Club Rieti Host e del loro Presidente per aver scelto la nostra iniziativa di promozione dell’accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche anche sul Terminillo - dichiara la presidente Adriana Catini - Ci auguriamo di raggiungere in tempi brevi la quota necessaria per l’acquisto di questo splendido ausilio e di poter organizzare nella primavera-estate 2024 una bella passeggiata sul Terminillo»