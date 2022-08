Lavori in corso su via A.M.Ricci, in vista nuovo asfalto in via Giovannelli e via De Nicola a Campoloniano

RIETI - Come da programma, sono iniziati questa mattina i lavori di ripavimentazione su via A.M.Ricci, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Micioccoli e la nuova rotatoria di Via de Juliis. L’intervento dovrebbe concludersi entro la giornata odierna.

Domani, giovedì 4 agosto, invece, i lavori per il nuovo asfalto riguarderanno via Giovannelli e Via De Nicola. Si ricorda alla cittadinanza che la Polizia Locale ha emesso apposita ordinanza per la chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione in entrambe le strade interessate dall’intervento, dalla mattinata del 4 agosto e fino al termine dei lavori.