Poggio Mirteto e Fc Rieti si dividono la posta (1-1) nel derby di chiusura del campionato. Tabellino e foto

RIETI - Termina 1-1 la sfida del Valletonda tra Poggio Mirteto e l’Fc Rieti già campione del girone B di Promozione nella gara che chiude la stagione.

Gara piacevole, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Reatini in inferiorità numerica dal 17’ per l’espulsione di Zanette e mirtensi che riescono a scardinare la difesa ospite ad inizio ripresa con Ciaccio. Tramontano firma poi la rete del definitivo 1-1.

Il primo tempo

Gara di fine stagione a ritmi bassi in avvio con gli ospiti che gestiscono il pallone e i padroni di casa che provano a ripartire.

Sono i mirtensi a calciare al 15’ con De Sanctis ma il tentativo da fuori area termina alto non di molto. Rieti al 17’ resta in dieci uomini dopo uno scontro ruvido a centrocampo tra Gentili e Zanette con quest’ultimo sanzionato dal direttore di gara, che non fa prigionieri, con un rosso diretto. Altro tentativo dei mirtensi al 24’ con Gentili che calcia di prima intenzione dal limite ma la palla termina sopra la traversa. Si fa vedere Rieti al 33’ con il tiro al volo di Ferrazzoli a lato sotto gli occhi vigili di Sanesi. Dieci minuti più tardi Romani colpisce di testa senza dare angolo e forza al pallone e la sfera si perde a lato.

La ripresa

Ritmi più alti nel secondo tempo. In avvio ci prova Rieti con il sinistro da fuori area di Simone Pezzotti che impegna Sanesi alla respinta in tuffo. Il portiere mirtense è reattivo anche sul corner quando si esalta con un ottimo riflesso sulla girata di Romani. Al 54’ è Poggio Mirteto a sbloccare la gara: punizione di Paoloni, deviazione sul secondo palo e pallone che diventa comodo per il colpo di testa di Ciaccio il quale non dà scampo a Cingolani e firma l’1-0 Poggio Mirteto. La reazione degli amarantocelesti non si fa attendere molto: al 64’ è ancora Pezzotti a provarci da limite con un tiro a giro che accarezza il palo e va sul fondo. Al 73’ l’Fc Rieti approfitta di una disattenzione della retroguardia mirtense e firma il pareggio con Tramontano, bravo a controllare il pallone in area e a piazzarlo sotto la traversa con un tiro a giro preciso che vale l’1-1. Due minuti più tardi lo stesso Tramontano ha l’occasione per la doppietta personale ma da due passi non inquadra lo specchio della porta. Nel finale Poggio Mirteto torna a fare la voce grossa e crea diversi pericoli alla retroguardia ospite. All’80’ Varriale colpisce il palo con un gran destro da fuori area. Un minuto più tardi cross di Mamarang per la testa di Colangeli che anticipa Cingolani in uscita ma il pallone si stampa sulla traversa. L’Fc Rieti prova a riaffacciarsi nella metà campo ospite ma senza incidere.

Il Tabellino

Poggio Mirteto: Sanesi, Varriale, Di Stefano (58’ Thau), Rodolfi, Papi, Ciaccio, Paoloni (66’ Petrini), Avenali (46’ Mancinelli), De Sanctis (58’ Colangeli), Mamarang, Gentili. A disp. Luciani, Galletti, Pileri, De Simone. All. Chini

Fc Rieti 1936: Cingolani, Cardini (46’ Politanò), Battisti, Parente (70’ Nobile), Zanette, Adiko Adiko, Zilianti (37’ Peschiaroli), Ferazzoli, Romani (61’ Tramontano), Pezzotti S., Fiorucci (53’ Lommi). A disp. Roversi, Cenciarelli, Bianchetti, Giannecchini. All. Ferazzoli

Arbitro: Bira Sissoko di Roma 1

Marcatori: 54’ Ciaccio (P), 73’ Tramontano (R)

Note: espulso Zanette (R) al 17’, ammoniti Fiorucci, Lommi (R), angoli 1-5