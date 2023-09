Domenica 1 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - La Sabina torna a essere location privilegiata per realizzare set televisivi e cinematografici. A Cottanello, nella località Prati, sono state realizzate le riprese della serie tv che verrà poi trasmessa sulla piattaforma Netflix “Il Gattopardo”. Una fiction a più episodi, tratta dal celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che narra le trasformazioni avvenute nella vita e nella società in Sicilia durante il Risorgimento, dal momento del trapasso dal Regno borbonico alla transizione unitaria del Regno d’Italia. La serie tv è programmata come uscita nell’autunno 2024 ed è prodotta da Indiana Production.

La location scelta per le riprese è stata la zona delle casette dei pastori, per riprodurre un paesaggio simile a uno dei luoghi citati nel romanzo, con l’abitazione di un personaggio chiave della serie tv. “Il Gattopardo” vede come regista Tom Shankland e ha tra gli attori Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel. Gli attori che hanno girato a Cottanello sono Andrea Basile, Toni Pandolfo, Ludovica Nasti. Soddisfatto il sindaco di Cottanello, Roberto Angeletti, che sin dal primo contatto con la produzione si è messo a disposizione per quanto occorreva. «Sarà una bellissima vetrina per il paese - spiega il sindaco - e siamo onorati per essere stati scelti come una delle location per la realizzazione di un lavoro così importante».