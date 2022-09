“110 e lode”: un cortometraggio interamente girato a Rieti, protagonista l’attore reatino Giulio Schifi

RIETI - “110 e lode”: è questo il titolo del cortometraggio che sarà girato interamente a Rieti il 21 e 22 settembre, tra la sede dell’Università a Palazzo Aluffi e location esterne tra le più suggestive della nostra Città. Il progetto, fortemente voluto dall’assessore allo sviluppo economico Claudia Chiarinelli, vedrà la regia di Rosario Maria Montesanti, prestigioso regista, scrittore e compositore italiano, e la partecipazione dell’attore reatino Giulio Schifi insieme a Massimo Corvo, Pino Ammendola, Ottavia Fusco, Fabio Di Nicola e Maria Letizia Gorga.

Il corto verrà distribuito e promosso in vari Festival (tra i quali la biennale di Venezia e la Festa del Cinema di Roma) e sarà protagonista di eventi nazionali e dibattiti dedicati al lavoro, proprio il tema affrontato in “110 e lode”.

«Ho fortemente voluto la realizzazione di questo corto che girerà importanti festival della cinematografia italiana – spiega l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Rieti, Claudia Chiarinelli – L’abbiamo voluto per dare il giusto e meritato rilievo alla nostra Città, per promuovere la nostra Università, che sarà il set prevalente del progetto, ma anche perché il tema trattato è di stretta attualità e cioè le differenze, spesso abissali, tra l’impegno profuso dai giovani nello studio e le reali opportunità che poi trovano nel mondo del lavoro. Sono estremamente soddisfatta, e li ringrazio tutti, per il fatto che tanto il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore alla cultura Letizia Rosati, quanto il Presidente dell’Università Antonio D’Onofrio abbiano accolto immediatamente e senza esitazioni il sostegno a questo progetto».

«Con piacere e senza alcuna remora abbiamo accettato di mettere a disposizione la sede della Sabina Universitas per alcune riprese del cortometraggio “110 e lode” – dichiara il Presidente del Consorzio, Antonio D’Onofrio - che vede alla regia un professionista di esperienza come Rosario Maria Montesanti e protagonista un giovane attore di Rieti, Giulio Schifi. Abbiamo colto con favore la richiesta dell’assessore Claudia Chiarinelli in uno spirito di collaborazione tra enti, ma ancora di più per cogliere una opportunità preziosa per far conoscere la nostra sede, Palazzo Aluffi al centro della città; la distribuzione del film può essere anche un volano pubblicitario per l’ateneo reatino incuriosendo studenti di altri territorio che possano così trovare nell’offerta formativa reatina la risposta alle loro esigenze nella realizzazione degli studi universitari».