Malagò sulla suggestione di Sinner portabandiera alle Olimpiadi

"(La regola che dice che il portabandiera deve essere già medagliato) non è scritta, Sinner non ha neanche mai partecipato a un'Olimpiade. Però la migliore risposta l'ha data lui, esemplare: 'No, non capisco per quale motivo'. Ci mettiamo nella condizione in cui, se fa un grande risultato a Parigi, di essere il prossimo. Lui come popolarità è andato nella stratosfera, ma anche lo sport italiano negli ultimi tre anni è tanta roba".