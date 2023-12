Martedì 19 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Dopo lo splendido albero di Natale di tre metri, realizzato qualche anno fa interamente con l’uncinetto, unendo tra loro 2.800 granny square, piccole mattonelle di lana, Carla Ruggieri, una signora di Cottanello che ha fatto proprio dell’uncinetto una vera e propria arte, si ripete e stavolta realizza una natività: il paese e la capanna, i pastori e personaggi, con Giuseppe, Maria e, dal 24 notte, il Bambinello, tra mucca e asinello nella grotta di Betlemme.

Le caratteristiche. Una serie di personaggi come miniature, tutte realizzate a mano con minuzia, in cui non si tralasciano i particolari e le tonalità cromatiche. Gli unici comuni denominatori, l’uncinetto e la capacità artigiana della donna, uniti dalla passione per il bello. Un unicum nel panorama provinciale, a cui anche la Rai, nel programma “Geo” ha dedicato un servizio.

La tecnica utilizzata è quella dell’amigurumi: una tecnica nata in Giappone per lavorare all’uncinetto piccoli pupazzi, e che si sta diffondendo in Europa e nel resto del mondo. “Ami” significa “fatto all’uncinetto” e “nuigurumi” “bambola di pezza”. La tecnica amigurumi di lavorazione all’uncinetto, ha permesso a Ruggeri di realizzare una natività nell’anno in cui ricorre l’800esimo anniversario del primo presepe vivente al mondo, realizzato da San Francesco a Greccio.

Il racconto. «Ho lavorato un presepe interamente all’uncinetto con la tecnica amigurumi - spiega Ruggeri. - Sono circa venti i personaggi. Un paesino da una angolazione e la capanna dall’altro. Un lavoro che mi ha dato tanta soddisfazione e direi ben riuscito, considerata la complessità della realizzazione».

Nella lavorazione ad uncinetto, con le diverse lane e tipi di uncinetto, la signora Carla ha creato prima gli involucri che poi ha riempito e quindi assemblato i vari accessori, rendendo alla fine i personaggi perfetti e unici, con particolari che fanno del presepe una realizzazione suggestiva, che non ha eguali in provincia e ben poche similari nel resto d’Italia. Una tecnica che affascina e la realizzazione del presepe si è già ricavata un posto in prima fila nelle creazioni artigiane di qualità nella provincia reatina e non solo.