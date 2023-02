Il carro di Cottanello secondo a Poggio Mirteto sfilerà per le strade del paese

RIETI - C’era l’intero paese di Cottanello tra maschere e semplici accompagnatori, organizzatori e spettatori domenica scorsa a Poggio Mirteto al 159esimo Carnevalone Poggiano. Visto come è andata con uno splendido secondo posto per il carro accompagnato dal gruppo a piedi e per la tematica trattata, lo scioglimento dei ghiacciai e la Terra in sofferenza, col carro che si è anche aggiudicato il prestigioso Premio Enrico Savi, si è deciso di replicare.

Domani pomeriggio infatti, a Cottanello sfilerà di nuovo il carro (nella foto) al quale è andata la piazza d’onore al Carnevalone Poggiano (dopo quello di Talocci che ha vinto e per la cronaca sfilerà domenica alle 14 nella frazione di Fara Sabina). “I ghiacciai si sciolgono e noi … Vamos alla playa” il titolo del carro allegorico”.

Appuntamento a Cottanello alle 16 di domani tra orsi, pinguini e balli con la magia e il divertimento del Carnevale che quest’anno sembra proprio non voler finire.