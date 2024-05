Prima: l'Alba Cittareale si gioca la salvezza in casa contro la Brictense. Santelli: «Daremo tutto»

RIETI - L’Alba Cittareale si gioca la salvezza nello spareggio play-out. In 90 minuti al Tito Flavio Vespasiano (ore 11, arbitro D'Urso di Roma 1), l’Alba cerca la permanenza in Prima categoria contro la Brictense. Le due squadre arrivano alla sfida decisiva per la salvezza dopo buoni risultati: entrambe hanno vinto due delle ultime tre gare di campionato, rendendosi protagoniste di uno sprint importante. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari: in caso di parità anche dopo i supplementari, a festeggiare sarà l’Alba Cittareale per il miglior piazzamento in campionato.

Le dichiarazioni pre-gara

Fabio Santelli, tecnico Alba Cittareale: «Ci giochiamo tutto in una partita.

Per le ultime gare abbiamo recuperato pedine importanti e anche domenica dovremmo essere con la formazione tipo. Loro sono una buona squadra, i valori del campionato la stabiliscono al nostro livello e dovremo essere bravi a fare meglio di loro. In una gara secca non ci sono alternative: si vince o si perde. Attendiamo al campo tanti tifosi che verranno a sostenerci per questo importante spareggio. La permanenza in campionato sarebbe il raggiungimento del nostro obiettivo di inizio stagione. Daremo tutto».