Prima: Ginestra nulla può contro il Castrum, Alba Cittareale senza scampo col Castel Madama. Risultati e commenti

RIETI - Si è concluso il 2023 della Prima categoria con le ultime due gare del quattordicesimo turno. Due le protagoniste reatine oggi in campo: il Gienstra perde nella difficile trasferta contro il Castrum Monterotondo (2-0) squadra che grazie al successo di oggi si porta in testa al girone B a pari merito con Civita Castellana. Cade anche l’Alba Cittareale con un pesante ko interno contro il Castel Madama (0-8): i romani con questi tre punti raggiungono Casperia al quinto posto.

Castrum Monterotondo – Ginestra 2-0

Santarelli, Delle Side

Cade il Ginestra sul campo del Castrum Monterotondo. 2-0 il finale sul campo degli eretini che passano allo scadere del primo tempo grazie ad uno splendido gol in girata di Santarelli. Ginestra, in formazione rimaneggiata a causa di diversi infortuni, fa quel che può contro una delle potenze assolute del girone, difendendosi bene e andando sotto solamente per un capolavoro balistico dei padroni di casa. Nella ripresa continua a contenere il Ginestra provando a colpire in ripartenza, ma il Castrum chiude la gara con Delle Side, bravo a ribadire in rete su una respinta del Ginestra.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Abbiamo fatto quel che potevamo contro una squadra oggettivamente forte e superiore. La squadra ha comunque tenuto bene nonostante le difficoltà a livello di formazione, che ci costringevano soprattutto in attacco a giocare con meno uomini rispetto al solito. Il loro vantaggio è frutto di una rovesciata stupenda su cui non potevamo fare nulla. La squadra è sicuramente in crescita, siamo giovani e abbiamo inserito altre due pedine che possono darci una mano anche nelle rotazioni.

Andiamo alla sosta consapevoli di dover continuare a lavorare e ad essere presenti per farci trovare pronti alla ripresa del campionato»

Alba Cittareale – Castel Madama 0-8

Di Brango, Di Brango, Di Brango, Di Brango, Di Brango, Ilari, Bischi, Urbani

Punizione severa per l’Alba Cittareale che cade 8-0 in casa contro il Castel Madama. I romani passano agilmente al Tito Flavio Vespasiano contro un’Alba in difficoltà, con formazione ampiamente rimaneggiata. Gara mai in discussione con gli ospiti che portano a casa i tre punti.

Fabio Santelli, tecnico Alba Cittareale: «Purtroppo non c’è stato nulla da fare, eravamo in difficoltà a causa di numerosissime assenze per motivi di lavoro o infortunati che ci hanno costretto a mettere in campo buona parte della squadra juniores. Quando non giochiamo al completo fatichiamo parecchio. Castel Madama è una buona squadra, venuta a Cittareale ben organizzata. Volevamo ripetere la buona prestazione di settimana scorsa anche in casa, ma non è andata bene»

La classifica aggiornata

Civita Castellana 36

Castrum Monterotondo 36

Palombara 35

Guidonia 24

Casperia 21

Castel Madama 21

Città di Fiano 19

Real Gavignano Ponzano 18

Poggio San Lorenzo 18

Valle del Salto 18

Castelnuovese 18

Cittaducale 15

Ginestra 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 8