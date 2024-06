Perde controllo dell'auto e finisce fuori strada: donna ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente stradale autonomo nel pomeriggio a Castelnuovo di Farfa. Una donna alla guida del proprio veicolo mentre procedeva lungo la Mirtense in direzione nord ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuori strada e impattando poi violentemente contro la scarpata della strada. Lo scontro ha causato il ferimento della conducente che è stata soccorsa e medicata dal personale.sanitario del 118. In fase di valutazione le cause all'origine del sinistro da parte dei carabinieri del locale comando territoriale intervenuti sul posto.