Settanta atleti hanno corso tra la pioggia nella terza edizione di Epicentro Trail ad Accumoli

RIETI - La pioggia non ha fermato la terza edizione della “Epicentro Trail” organizzata da Accumoli in Marcia, supportata da Alessandro Nardo, della Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, oltre alla collaborazione di Aurelio Michelangeli di Parks Trail, la Uisp di Rieti e la Proloco di Accumoli.



Aumentati anzi i partecipanti che quest'anno sono tornati a sfidarsi lungo i tornanti che portano al Monte Utero per attraversare l’area del Sic dei Pantani e poi tornare all’arrivo di Accumoli. Erano infatti 70 gli atleti che si sono divisi tra i due percorsi competitivi (da 22 o 10 chilometri) con il freddo e la pioggia che hanno messo a dura prova i partecipanti. Nutrita pattuglia di camminatori anche per il percorso non competitivo da 6 km che permette di godere un meraviglioso affaccio sulle catene dei Sibillini e della Laga.



Nella 10 km, in categoria assoluta maschile a trionfare è stato Emanuele Floris dell’Asd Runner Trainer Roma con un tempo di 1:10:55; secondo Elia Raggi dell'Atletica Amatori Avis Castelfidardo. Terzo classificato, Jacopo Buongiorno dell’Asd Runner Trainer Roma.



Nella categoria assoluta femminile della 10 km, vittoria per Silvia Gaffi, dell’Asd Runner Trainer Roma con il tempo di 1:10:05.

Seconda classificata, Pamela Fusco, dell'Asd Podistica Solidarietà. Terza classificata, Alessia Fallarino della Asd Runner Trainer Roma.



Nella categoria assoluta maschile della 22 km, vittoria per Marco Masserizi dell’Asd Runner Trainer Roma con il tempo di 2:17:57. Secondo classificato Mirco Gaffi sempre dell’Asd Runner Trainer Roma. Terza posizione per Paolo Spalvieri della S.S. Lazio Atletica Leggera.



Nella categoria assoluta femminile della 22 km ennesima vittoria di giornata dell’Asd Runner Trainer Roma con Claudia Salvatore che ha chiuso con un tempo di 2:43:26. In seconda posizione Luisella Masciangelo di Let's Run For Solidarity. Terza classificata Laura Falciani.



Alle premiazioni è intervenuto il Vice Sindaco di Accumoli Corrado Volpetti, il presidente della Pro Loco di Accumoli Adriano Piscitelli, il presidente di Accumoli in Marcia Renzo Colucci e il presidente ANA Roma Alessandro Federici.



Le classifiche complete e di categoria si possono visionare su www.timingrun.it