Alba Cittareale va ko 0-2, a festeggiare la salvezza è la Brictense. Santelli: «Un'annata storta»

RIETI - Niente da fare per l’Alba Cittareale che perde lo spareggio salvezza contro la Brictense e retrocede in Seconda categoria. Finisce 2-0 per la formazione di Montelibretti al Tito Flavio Vespasiano di Cittareale con l’Alba che non riesce a far valere il fattore campo. Decidono la gara le reti di Nicola Berti e di Luca Petricca per gli ospiti: la Brictense mantiene la Prima categoria.

La gara

Gli ospiti vanno avanti alla mezz’ora con Berti e difendono bene il vantaggio. L’Alba ci prova soprattutto nella ripresa, colpisce due legni e si sbilancia a caccia del gol che varrebbe il pareggio e di conseguenza i supplementari. A chiudere la gara in ripartenza è Petricca che sfrutta un errore in fase di manovra dei padroni di casa e chiude definitivamente la pratica con la rete del 2-0.

Le dichiarazioni post-gara

Fabio Santelli, tecnico Alba Cittareale: «Purtroppo è andata così.

Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto segnando, cosa che noi invece non siamo riusciti a fare nonostante le tante chances. La loro rete nasce da un contatto a centrocampo dubbio con il nostro giocatore che è rimasto parecchio a terra. Nella ripresa abbiamo creato tanto, concedendo nulla a loro, colpendo due pali ma non abbiamo concretizzato e nel finale abbiamo addirittura subito la seconda rete. Anche oggi la sfortuna non ci ha abbandonato, quest’anno abbiamo avuto tante difficoltà, a livello numerico e di infortuni, compresi quelli dell’ultimo minuto di oggi per febbre. Un annata storta chiusa purtroppo così».